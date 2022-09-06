Польща скасувала податок на доходи для українських біженців, які працюють віддалено
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Влада Польщі скасувала податок на доходи, який поширювався на українських біженців, які працюють віддалено, пише money.pl.
Громадяни України, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого і працювали віддалено, мали до 20 вересня подати декларацію та сплатити податок на доходи – PIT (Personal Income Tax). Він є обов'язковим для всіх, хто довгий час перебуває в країні і має дохід незалежно від громадянства. Відповідно до законодавства, біженці, які приїхали в лютому, повинні самостійно сплатити податок у вересні, якщо вони працюють віддалено.
Після 183 днів перебування у Польщі такі біженці стали б резидентами та сплачували податки, але цю норму для громадян України скасували. Нововведення стосується лише тих українців, на яких поширюється спецакт, тобто вони є «біженцями від війни».
Зазначимо, що Польща прийняла у себе найбільше українських біженців від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Польщі проживає до 800 тис. українців шкільного віку, але в тамтешніх школах навчатимуться лише 185 тис., а решта навчається онлайн в українських школах.