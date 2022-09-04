У Польщі зараз працює понад 1 мільйон українців

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що у Польщі зараз працює понад 1 мільйон українців. Про це він заявив під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально 3 вересня, повідомило у неділю, 4 вересня, «Польське радіо».

«Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати», – сказав Моравецький на запитання про державну допомогу біженцям.

Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.