У липні 2022 року компанія Work.ua опитала 20 тисяч працівників різних галузей, щоб дізнатися як війна вплинула на ринок праці в Україні. Основні галузі, які охоплює опитування:

готельно-ресторанний бізнес, туризм;

логістика;

медицина, фармацевтика;

сільське господарство, агробізнес;

торгівля (магазини, супермаркети);

фінанси, банківська справа.

Згідно з результатами опитування, негативний вплив війни відчули на собі 30% респондентів, яких скоротили чи звільнили (19%), або закрилася сама компанія (11%). Та більшість роботодавців зберегли робочі місця своїм працівникам: 33% респондентів відповіли, що компанія спочатку призупинила свою діяльність, але потім працівники повернулися до роботи; 27% опитаних розповіли, що війна ніяк не вплинула на їхню зайнятість.

На запитання «Як війна вплинула на вашу зарплату?» чверть опитаних зазначили, що зарплата не змінилася, а в 16% – скоротилася незначно, про значне скорочення зарплат сказали 36% опитаних. Водночас у 3% респондентів зарплата збільшилася.

Майже десята частина компаній прив’язала зарплати до курсу іноземної валюти, решта – продовжує платити зарплати у гривні, незалежно від курсових коливань.

Більшість працівників (65%) не отримують бонуси за свою роботу. Найпопулярніший вид бонусу – до 20% від зарплати (це 16% респондентів).

Чоловіки зі знанням англійської заробляють більше

З відповідей опитаних працівників, що вказали стать, видно, що за 8-ма дослідженими посадами з 12-ти чоловікам платять більше, ніж жінкам.

Наприклад, кухарю вищої категорії чоловічої статі платять 18 000 грн, а жінці – 15 000 грн, професійний менеджер з продажу чоловік заробляє 22 000 грн, а жінка – 18 000 грн. На посадах бухгалтерів, економістів, касирів, офіс-менеджерів, офіціантів і продавців-консультантів в основному працюють жінки, тоді як чоловіків більше серед комірників і комплектувальників. За іншими посадами розподілення між жінками й чоловіками не має значної різниці.

Також спостерігається взаємозв’язок між освітою й розміром зарплати. Наприклад, продавці-консультанти з вищою освітою отримують вищу зарплату, як і агрономи.

Майже половина респондентів вивчала англійську мову і володіє нею на елементарному рівні й вище. Трохи більше 6% з них знають мову на високому рівні. При цьому рівень зарплати може бути напряму пов’язаний зі знанням мови, бо дає спеціалісту змогу працювати з іноземними клієнтами.

Найвищі зарплати у менеджерів з продажу з рівнем англійської Proficient та Advanced. Щоб отримувати більше, треба володіти мовою досконало або на просунутому рівні. Усі інші рівні не дають суттєвих переваг.