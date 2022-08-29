Згідно з новими, спрощеними правилами, польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули в країну після 24 лютого. Про це повідомив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед, пише «Укрінформ».

«Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тис. осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас», – сказав Швед.

За даними польського чиновника, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер RESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у звʼязку з агресією Росії проти України, яким запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.

Зазначимо, що станом на кінець серпня від 24 лютого з України до Польщі виїхали понад 5,8 млн осіб, у зворотному напрямку – майже 4 млн.