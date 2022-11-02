Голова Рівненської військової адміністрації підписав меморандум з інвесторами про початок співпраці

У Привільненській громаді неподалік Дубна відкриють еко-парк з вирощування технічних конопель. Сумарно він займатиме понад 42 га. У перспективі навколо парку планують відкрити підприємства, які займатимуться переробкою конопель.

Про відкриття першого в області індустріального еко-парку технічних конопель повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у середу, 2 листопада.

«Уже двічі зустрічався з інвесторами. Обговорював можливість відкриття їхнього виробництва в області. А сьогодні підписали меморандум про старт проекту на території Привільненської громади. Це нові робочі місця, створення доданої вартості та перспективи експорту», – зазначив він.

Індустріальний парк розташовуватиметься на більш як 42 га землі. В загальному там планується понад 2 тис. робочих місць. У планах навколо парку повинні збудувати підприємства, які займатимуться переробкою конопель.

Зазначимо, що технічні коноплі не мають нічого спільного з наркотичними. З них виготовляють тканину, медичні препарати, косметику.