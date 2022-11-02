На Рівненщині безробітних залучатимуть до громадських робіт
Офіційно зареєстровані безробітні отримуватимуть щомісячну платню 6,7 тис. грн
На Рівненщині офіційно зареєстрованих безробітних залучатимуть до суспільно-корисних робіт. За це люди отримуватимуть щомісячну платню 6,7 тис. грн, а також їм оплачуватимуть проїзд до місця праці. У переліку – різноманітні роботи оборонного характеру, до прикладу, облаштування блокпостів та укріплення дамб. Але також людей можуть залучати і на сільськогосподарські роботи чи розбір завалів.
Розпорядження підписав голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у середу, 2 листопада. Відтепер громади та військові зможуть залучати мешканців області до виконання тієї роботи, яка найбільше потрібна на їхній території. За це зареєстровані безробітні отримуватимуть мінімальну зарплату – 6,7 тис. грн. Це більше, ніж допомога по безробіттю.
«Минув час «професійних безробітних», які місяцями стоять на обліку в службах зайнятості без працевлаштування, живучи за нетрудові доходи у вигляді допомоги. Сьогодні або воюєш, або працюєш. Кожен має робити для перемоги максимум, там, де він є. І державні виплати за виконання суспільно-корисних робіт – це можливість долучитися до перемоги, на трудовому фронті», – зазначив Віталій Коваль.
Також покриватиметься єдиний соціальний внесок на державне страхування і оплачуватимуться перших п'ять днів лікарняного. Крім того, оплачуватимуть проїзд від дому та місця праці.
Залучати працівників можуть до таких робіт:
- Облаштування та укріплення блокпостів;
- Заготівля дров для військових, вирубка дерев для формування окопів;
- Виготовлення маскувальних сіток;
- Укріплення дамб, розчищення автодоріг від завалів та снігу;
- Розвантаження гуманітарної допомоги;
- Сільськогосподарські роботи;
- Розбір завалів, відновлення пошкоджених будівель;
Детальніший перелік робіт можна дізнатися у філіях обласного центру зайнятості.
Цю ініціативу уряд затвердив в червні цього року. Наразі проект «Армія відновлення» функціонує лише в Чернігівській та Сумській областях. На Сумщині таким чином працевлаштували 400 безробітних, а на Чернігівщині – 78 людей.
Загалом в Україні зареєстровано 250 тис. безробітних. З них на Рівненщині – 7,5 тисяч.