На Рівненщині офіційно зареєстрованих безробітних залучатимуть до суспільно-корисних робіт. За це люди отримуватимуть щомісячну платню 6,7 тис. грн, а також їм оплачуватимуть проїзд до місця праці. У переліку – різноманітні роботи оборонного характеру, до прикладу, облаштування блокпостів та укріплення дамб. Але також людей можуть залучати і на сільськогосподарські роботи чи розбір завалів.

Розпорядження підписав голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у середу, 2 листопада. Відтепер громади та військові зможуть залучати мешканців області до виконання тієї роботи, яка найбільше потрібна на їхній території. За це зареєстровані безробітні отримуватимуть мінімальну зарплату – 6,7 тис. грн. Це більше, ніж допомога по безробіттю.

«Минув час «професійних безробітних», які місяцями стоять на обліку в службах зайнятості без працевлаштування, живучи за нетрудові доходи у вигляді допомоги. Сьогодні або воюєш, або працюєш. Кожен має робити для перемоги максимум, там, де він є. І державні виплати за виконання суспільно-корисних робіт – це можливість долучитися до перемоги, на трудовому фронті», – зазначив Віталій Коваль.

Також покриватиметься єдиний соціальний внесок на державне страхування і оплачуватимуться перших п'ять днів лікарняного. Крім того, оплачуватимуть проїзд від дому та місця праці.

Залучати працівників можуть до таких робіт:

Облаштування та укріплення блокпостів;

Заготівля дров для військових, вирубка дерев для формування окопів;

Виготовлення маскувальних сіток;

Укріплення дамб, розчищення автодоріг від завалів та снігу;

Розвантаження гуманітарної допомоги;

Сільськогосподарські роботи;

Розбір завалів, відновлення пошкоджених будівель;

Детальніший перелік робіт можна дізнатися у філіях обласного центру зайнятості.

Цю ініціативу уряд затвердив в червні цього року. Наразі проект «Армія відновлення» функціонує лише в Чернігівській та Сумській областях. На Сумщині таким чином працевлаштували 400 безробітних, а на Чернігівщині – 78 людей.

Загалом в Україні зареєстровано 250 тис. безробітних. З них на Рівненщині – 7,5 тисяч.