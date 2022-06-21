Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи

Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою на час воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуть до суспільно корисних робіт. За цю працю платитимуть мінімальну зарплату, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 червня, пише «РБК-Україна».

«В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується й організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт», – сказав Шмигаль.

За його словами, це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада.

Він додав, що держава сплачуватиме мінімальну зарплату кожному залученому до суспільно корисних робіт.

«Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту», – додав він.

Зазначимо, що наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн на місяць, а з 1 жовтня 2022 року має зрости до 6700 грн.

Також Шмигаль повідомив, що, у разі перебування безробітних за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану, статус і виплати втрачаються.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що першочергово залучатимуть до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати. Як зазначив Мельничук у Telegram, до суспільно корисних робіт не залучатимуть людей, які реалізовують заходи національного спротиву.

У середині травня Державна служба зайнятості оприлюднила звіт про ситуацію на ринку праці у січні-квітні 2022 року. За їхніми даними, протягом січня-квітня 2022 року послугами Служби скористалися 559,9 тис. осіб, з яких 495 тис. зареєстрованих безробітних – це на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року.