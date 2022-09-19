В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій», який має значно полегшити українцям пошук роботи. Про це повідомили в прес-службі Мінекономіки.

«Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому», – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що бізнес, який через війну релокувався, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги грантових програм від Мінекономіки, потребують робочої сили.

На порталі можна знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові актуальні вакансії з'являються в режимі реального часу.

У Мінекономіки розповіли, що працевлаштування залишається актуальною проблемою для багатьох українців. Особливо для тих, хто був змушений виїхати зі своїх міст через бойові дії у своєму регіону.

Ознайомитись з порталом та актуальними вакансіями можна за посиланням.

Створення порталу навесні 2022 року ініціювали Міністерство економіки та Державна служба зайнятості. Наприкінці травня Мінекономіки та Держслужба зайнятості домовилися про співпрацю та інформаційну взаємодію із 6 найбільшими сайтами з працевлаштування, серед яких work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, через війну третина українців втратили роботу, третина – втратили у доходах.