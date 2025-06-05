Раптово на 43 році життя помер священнослужитель з Рівненщини Микола Збитковський

У віці 42 років помер священнослужитель Свято-Іоаннозачатіївської парафії села Забороль Рівненського району Микола Збитковський. Він був настоятелем церкви Івана Хрестителя, збудованої у XVIII столітті, яку у травні цього року селяни знищили бензопилами.

Про смерть священника повідомили у четвер, 5 травня, на фейсбук-сторінці Рівненської єпархії ПЦУ. Там зазначили, що Микола Збитковський народився 22 травня 1983 року на Львівщині й присвятив усе життя служінню Богові. Водночас причину смерті протоієрея не називають.

Микола Збитковський був настоятелем церкви Івана Хрестителя в селі Забороль, збудуваної у 1762 році. У травні 2025 року місцеві жителі бензопилами порізали старовинний деревʼяний храм, а територію під ним розрівняли тракторами. За словами історика та реставратора Миколи Бендюка, на ділянці виявили фрагменти черепів та людських кісток. Проте селяни це заперечують і зазначають: на місці старого храму планують збудувати новий.

Оскільки церква не була пам'яткою архітектури, то селянам, які її зносили, загрожує лише штраф за несанкціоновані будівельні роботи. Наразі усі обставини інциденту зʼясовує СБУ.