Наразі пріоритетними напрямками угоди є проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу

Під час зустрічі з представниками США Україна запропонувала розширити мандат Інвестиційного фонду відбудови. Йдеться про потенційну підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості. Про це повідомили у четвер, 5 червня, у пресслужбі міністерства економіки України.

В межах зустрічі української делегації з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), яка відбулася 4 червня у Вашингтоні, українська сторона запропонувала розширити інвестиційний мандат фонду на підтримку у сфері оборонної промисловості. Зазначається, що американська сторона «висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку».

«Окремий фокус перемовин – інструменти страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу. DFC підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні», – повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, наразі у пріоритеті фонду проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу. Вона додала, що українська сторона планує провести воркшоп на Ukraine Recovery Conference у Римі.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови – так звану «угоду про копалини». 23 травня фонд почав свою роботу.

Угода охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США. З повним текстом угоди про корисні копалини між Україною та США можна ознайомитися тут.