На вул. Княгині Ольги запрацювали нові світлофори для безпечного переходу через трамвайну колію
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 червня
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У четвер, 5 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Повернути громаді. Львів звернувся до Фонду держмайна, щоб недопустити продаж приміщення амбулаторії у Великих Грибовичах.
- Безпечний перехід: На вул. Кн. Ольги запрацювали нові світлофори.
- Історична справедливість. Селищу Рудно Верховна Рада повернула його справжню назву.
- Англійська для наймолодших. У десяти садочках Львова впроваджують міжнародний пілотний проєкт.
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