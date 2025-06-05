Верховна Рада перейменувала чотири селища на Львівщині
Селищу Рудно біля Львова повернули історичну назву
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Верховна рада погодила перейменування чотирьох селищ у Львівській області. Серед них і селище Рудно, яке певний час називалося Рудне. Відповідну постанову ухвалили в четвер, 5 червня.
Зокрема, депутати перейменували:
- село Милошевичі на Милошовичі;
- селище Рудне на Рудно;
- село Кавське на Кавсько;
- село Лозино на село Лозина;
«Після зміни найменування селища мешканцям не доведеться виготовляти нові документи. Винятком будуть реєстраційні дії під час купівлі/продажу. Якщо у документах на право власності вказано Рудне, то доведеться брати рішення чи довідку про перейменування населеного пункту», – прокоментувала рішення Верховної Ради керівниця офісу львівської громади у Рудно Наталя Устименко.
Постанова про перейменування населених пунктів стане чинною, коли її опублікують в «Офіційному віснику України». Загалом 5 червня Верховна Рада перейменувала 184 населених пункти, серед них ті, які мали російське походження, а також ті, яким повернули історичну назву.
Додамо, що назву Рудно на Рудне почали змінювати у 2008-2009 роках, однак про це рішення місцевих не попередили та не проводили громадських слухань. У 2019 році громада ініціювала повернення селищу історичої назви.