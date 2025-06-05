Селище Рудне біля Львова перейменували на Рудно

Верховна рада погодила перейменування чотирьох селищ у Львівській області. Серед них і селище Рудно, яке певний час називалося Рудне. Відповідну постанову ухвалили в четвер, 5 червня.

Зокрема, депутати перейменували:

село Милошевичі на Милошовичі ;

; селище Рудне на Рудно ;

; село Кавське на Кавсько ;

; село Лозино на село Лозина;

«Після зміни найменування селища мешканцям не доведеться виготовляти нові документи. Винятком будуть реєстраційні дії під час купівлі/продажу. Якщо у документах на право власності вказано Рудне, то доведеться брати рішення чи довідку про перейменування населеного пункту», – прокоментувала рішення Верховної Ради керівниця офісу львівської громади у Рудно Наталя Устименко.

Постанова про перейменування населених пунктів стане чинною, коли її опублікують в «Офіційному віснику України». Загалом 5 червня Верховна Рада перейменувала 184 населених пункти, серед них ті, які мали російське походження, а також ті, яким повернули історичну назву.

Додамо, що назву Рудно на Рудне почали змінювати у 2008-2009 роках, однак про це рішення місцевих не попередили та не проводили громадських слухань. У 2019 році громада ініціювала повернення селищу історичої назви.