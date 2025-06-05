Верховна Рада перейменувала ще 184 населені пункти
Низку населених пунктів перейменували через невідповідність стандартам державної мови
У четвер, 5 червня, Верховна Рада підтримала перейменування ще 184 населених пунктів в Україні. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.
За його словами, депутати підтримали постанову № 11363 у межах масштабного процесу деколонізації та декомунізації України. Згідно з документом, нові назви отримали 165 населених пунктів: місто, 18 селищ і 146 сіл.
«Вдячний 257 колегам, які чітко усвідомлюють, що очищення від нав’язаного з Москви – точно на часі й навіть дещо запізніле», – написав Лозинський.
Окрім того, ще 19 сіл і селищ перейменували за загальною процедурою (постанова № 13259).
Перелік перейменованих населених пунктів
Постановою №13259 перейменували 19 населених пунктів за загальною процедурою.
У Волинській області:
- село Петрове Володимирського району на село Цуцнів.
У Дніпропетровській області:
- селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне.
У Закарпатській області:
- село Тисалово Тячівського району на село Тисолово.
В Івано-Франківській області:
- село Церковна Калуського району на село Церківна;
- село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;
- село Троїця Коломийського району на село Трійця;
- село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка.
У Львівській області:
- село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;
- селище Рудне Львівського району на селище Рудно;
- село Кавське Стрийського району на село Кавсько;
- село Лозино Яворівського району на село Лозина.
В Одеській області:
- селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;
- село Холмське Болградського району на село Селіогло.
У Тернопільській області:
- село Саджівка Чортківського району на село Саджівки.
У Харківській області:
- село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;
- село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;
- село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;
- село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка.
У Хмельницькій області:
- село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.
Постановою №11363 перейменували 165 населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.
У Дніпропетровській області:
- село Юр’ївка Дніпровського району на село Юріївка;
- село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе;
- село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне;
- селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне.
У Донецькій області:
- село Юр’ївка Бахмутського району на село Юріївка;
- село Гусельщикове Кальміуського району на село Гусельникове;
- село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське;
- село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка;
- село Побєда Покровського району на село Перемога.
У Запорізькій області:
- село Вячеславка Бердянського району на село В’ячеславка;
- селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське;
- село Юльївка Запорізького району на село Юліївка;
- село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче;
- село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка.
У Київській області:
- село Каменка Вишгородського району на село Кам’янка.
У Кіровоградській області:
- село Надеждівка Голованівського району на село Надіївка;
- село Майське Кропивницького району на село Гайок;
- селище Южне Кропивницького району на селище Гаї;
- село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка;
- село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;
- село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка.
У Луганській області:
- село Уткине Алчевського району на село Утчине;
- селище Чорнухине Алчевського району на селище Чорнушине;
- селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка;
- місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине;
- село Коробкине Довжанського району на село Коробчине;
- село Уткине Довжанського району на село Утчине;
- село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка;
- селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;
- село Придорожне Луганського району на село Придорожнє;
- селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине;
- селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка;
- село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине;
- село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське;
- село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине;
- селище Побєда Щастинського району на селище Перемога.
У Миколаївській області:
- село Юр’ївка Вознесенського району на село Юріївка;
- село Гур’ївка Миколаївського району на село Гуріївка;
- село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка;
- село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід.
В Одеській області:
- село Юр’ївка Болградського району на село Юріївка;
- село Яновка Подільського району на село Янівка;
- село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове.
У Полтавській області:
- село Юр’ївка Миргородського району на село Юріївка.
У Сумській області:
- село Бунякине Конотопського району на село Бунячине;
- село Гречкине Конотопського району на село Гречки;
- село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів;
- село Жабкине Конотопського району на село Жабчине;
- село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді;
- село Папкине Конотопського району на село Папчине;
- село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине;
- село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване;
- село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине;
- село Пашкине Сумського району на село Пащине;
- село Горькове Роменського району на село Горкове;
- село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;
- село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда;
- село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине.
У Харківській області:
- село Шигимагине Богодухівського району на село Шигимажине;
- село Синичено Ізюмського району на село Синичине;
- село Анискине Куп’янського району на село Анищине;
- село Івашкине Куп’янського району на село Іващине;
- село Курочкине Куп’янського району на село Куроччине;
- село Юр’ївка Куп’янського району на село Юріївка;
- село Мечнікове Куп’янського району на село Мечникове;
- село Валер’яновка Лозівського району на село Валер’янівка;
- село Морокине Лозівського району на село Морочине;
- село Котляри Харківського району на село Котлярі;
- село Дегтярне Чугуївського району на село Дігтярне;
- село Рибалкине Чугуївського району на село Рибалчине.
У Херсонській області:
- село Муравейник Генічеського району на село Мурашник;
- село Чайкине Херсонського району на село Чайчине.
У Хмельницькій області
- село Анютине Хмельницького району на село Ганнусине.
У Черкаській області:
- село Ганжалівка Звенигородського району на село Ґанджалівка;
- село Іскрене Звенигородського району на село Іскрине;
- село Дзензелівка Уманського району на село Дзендзелівка.
У Чернігівській області:
- село Березова Роща Корюківського району на село Березовий Гай;
- село Крестопівщина Корюківського району на село Хрестопівщина;
- село Ковальове Ніжинського району на село Ковалеве;
- село Травкине Ніжинського району на село Травчине;
- село Восточне Новгород-Сіверського району на село Іванків;
- селище Зелена Роща Новгород-Сіверського району на селище Зелена Діброва;
- село Роща Новгород-Сіверського району на село Бір.
До слова, у лютому Верховна Рада перейменувала 103 районних судів у межах декомунізації. Нові назви отримали місцеві суди по всій країні, включно з окупованими територіями.