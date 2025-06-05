Народні депутати проголосували за перейменування 184 населених пунктів

У четвер, 5 червня, Верховна Рада підтримала перейменування ще 184 населених пунктів в Україні. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

За його словами, депутати підтримали постанову № 11363 у межах масштабного процесу деколонізації та декомунізації України. Згідно з документом, нові назви отримали 165 населених пунктів: місто, 18 селищ і 146 сіл.

«Вдячний 257 колегам, які чітко усвідомлюють, що очищення від нав’язаного з Москви – точно на часі й навіть дещо запізніле», – написав Лозинський.

Окрім того, ще 19 сіл і селищ перейменували за загальною процедурою (постанова № 13259).

Перелік перейменованих населених пунктів

Постановою №13259 перейменували 19 населених пунктів за загальною процедурою.

У Волинській області:

село Петрове Володимирського району на село Цуцнів.

У Дніпропетровській області:

селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне.

У Закарпатській області:

село Тисалово Тячівського району на село Тисолово.

В Івано-Франківській області:

село Церковна Калуського району на село Церківна;

село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;

село Троїця Коломийського району на село Трійця;

село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка.

У Львівській області:

село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;

селище Рудне Львівського району на селище Рудно;

село Кавське Стрийського району на село Кавсько;

село Лозино Яворівського району на село Лозина.

В Одеській області:

селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;

село Холмське Болградського району на село Селіогло.

У Тернопільській області:

село Саджівка Чортківського району на село Саджівки.

У Харківській області:

село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;

село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;

село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;

село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка.

У Хмельницькій області:

село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.

Постановою №11363 перейменували 165 населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

У Дніпропетровській області:

село Юр’ївка Дніпровського району на село Юріївка;

село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе;

село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне;

селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне.

У Донецькій області:

село Юр’ївка Бахмутського району на село Юріївка;

село Гусельщикове Кальміуського району на село Гусельникове;

село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське;

село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка;

село Побєда Покровського району на село Перемога.

У Запорізькій області:

село Вячеславка Бердянського району на село В’ячеславка;

селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське;

село Юльївка Запорізького району на село Юліївка;

село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче;

село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка.

У Київській області:

село Каменка Вишгородського району на село Кам’янка.

У Кіровоградській області:

село Надеждівка Голованівського району на село Надіївка;

село Майське Кропивницького району на село Гайок;

селище Южне Кропивницького району на селище Гаї;

село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка;

село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;

село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка.

У Луганській області:

село Уткине Алчевського району на село Утчине;

селище Чорнухине Алчевського району на селище Чорнушине;

селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка;

місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине;

село Коробкине Довжанського району на село Коробчине;

село Уткине Довжанського району на село Утчине;

село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка;

селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;

село Придорожне Луганського району на село Придорожнє;

селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине;

селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка;

село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине;

село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське;

село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине;

селище Побєда Щастинського району на селище Перемога.

У Миколаївській області:

село Юр’ївка Вознесенського району на село Юріївка;

село Гур’ївка Миколаївського району на село Гуріївка;

село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка;

село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід.

В Одеській області:

село Юр’ївка Болградського району на село Юріївка;

село Яновка Подільського району на село Янівка;

село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове.

У Полтавській області:

село Юр’ївка Миргородського району на село Юріївка.

У Сумській області:

село Бунякине Конотопського району на село Бунячине;

село Гречкине Конотопського району на село Гречки;

село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів;

село Жабкине Конотопського району на село Жабчине;

село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді;

село Папкине Конотопського району на село Папчине;

село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине;

село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване;

село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине;

село Пашкине Сумського району на село Пащине;

село Горькове Роменського району на село Горкове;

село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;

село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда;

село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине.

У Харківській області:

село Шигимагине Богодухівського району на село Шигимажине;

село Синичено Ізюмського району на село Синичине;

село Анискине Куп’янського району на село Анищине;

село Івашкине Куп’янського району на село Іващине;

село Курочкине Куп’янського району на село Куроччине;

село Юр’ївка Куп’янського району на село Юріївка;

село Мечнікове Куп’янського району на село Мечникове;

село Валер’яновка Лозівського району на село Валер’янівка;

село Морокине Лозівського району на село Морочине;

село Котляри Харківського району на село Котлярі;

село Дегтярне Чугуївського району на село Дігтярне;

село Рибалкине Чугуївського району на село Рибалчине.

У Херсонській області:

село Муравейник Генічеського району на село Мурашник;

село Чайкине Херсонського району на село Чайчине.

У Хмельницькій області

село Анютине Хмельницького району на село Ганнусине.

У Черкаській області:

село Ганжалівка Звенигородського району на село Ґанджалівка;

село Іскрене Звенигородського району на село Іскрине;

село Дзензелівка Уманського району на село Дзендзелівка.

У Чернігівській області:

село Березова Роща Корюківського району на село Березовий Гай;

село Крестопівщина Корюківського району на село Хрестопівщина;

село Ковальове Ніжинського району на село Ковалеве;

село Травкине Ніжинського району на село Травчине;

село Восточне Новгород-Сіверського району на село Іванків;

селище Зелена Роща Новгород-Сіверського району на селище Зелена Діброва;

село Роща Новгород-Сіверського району на село Бір.

До слова, у лютому Верховна Рада перейменувала 103 районних судів у межах декомунізації. Нові назви отримали місцеві суди по всій країні, включно з окупованими територіями.