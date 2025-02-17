Обсяг документів, які подала Верховна Рада до суду для обґрунтування законності свого рішення

У понеділок, 17 лютого, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув позовну заяву ексдепутата Львівської облради Володимира Ткачика, який вимагав скасувати постанову Верховної Ради в частині перейменування міста Червоноград на Шептицький. Суд відмовив у позові та закрив справу.

Як повідомив помічник голови підкомітету з питань деколонізації Павло Островський, колегія суддів під головуванням Раїси Ханової розглянула позов Володимира Ткачика до Верховної Ради України. Позивач просив визнати протиправним і скасувати постанову 3984 в частині перейменування Червонограда на Шептицький і відповідно Червоноградського району на Шептицький.

«Представник Верховної Ради на етапі підготовчого засідання подав клопотання про закриття провадження до розгляду справи по суті. Колегія суддів підтримала закриття справи. Тобто, фактично судді визнали, що витрачати час на такий позов немає сенсу і законних підстав», – розповів Павло Островський.

Позивач ще має 15 днів на оскарження згаданого рішення. Павло Островський також показав на фото, стільки паперових матеріалів мусить подавати Верховна Рада до суду, «коли якийсь черговий місцевий дивак хоче зупинити дерусифікацію в певному куточку України».

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 327 населених пунктів у межах законодаства про декомунізацію. Зокрема, місто Червоноград на Львівщині перейменували на Шептицький. Цьому рішенню передували численні дискусії та обговорення.

Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста, тому рішення ухвалила Верховна Рада.