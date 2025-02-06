У середу, 5 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Федеральні органи зможуть карати порушників законодавства. Про це ідеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

В указі зазначається, що «останніми роками багато навчальних закладів та спортивних асоціацій дозволили чоловікам змагатися в жіночих видах спорту».

«Це принизливо, несправедливо і небезпечно для жінок і дівчат, а також позбавляє жінок і дівчат рівних можливостей брати участь і досягати успіху в змагальних видах спорту», – вважають в Білому домі.

Згідно з положеннями документа, біологічним чоловікам забороняється брати участь у жіночих спортивних змаганнях в закладах освіти, що отримують федеральне фінансування. Школи й спортивні асоціації, які не гарантують жінкам рівних можливостей для участі в спортивних змаганнях, також можуть позбавити федерального фінансування.

Окрім цього, вимагається вжити всіх заходів для захисту жіночих роздягалень та спортивних просторів від присутності чоловіків, скасувати фінансування програм, які визначають категорії за гендерною ідентичністю, а не біологічною статтю, а також переглянути політику допуску в США чоловіків, які бажають брати участь у жіночому спорті.

Як пише агентство Associated Press, цей указ є останнім із серії кроків адміністрації Трампа, спрямованих на обмеження прав трансгендерних людей. Раніше чинна адміністрація США:

скасувала визнання можливості зміни гендерної приналежності, визначеної при народженні. Це рішення вплинуло на видачу паспортів та утримання у в’язницях;

заборонила трансгендерним військовослужбовцям служити в армії;

закликала припинити федеральне фінансування медичних послуг, пов’язаних із гендерною трансформацією, для громадян віком до 19 років;

обмежила викладання гендерної проблематики в школах.

Нагадаємо, 20 січня у своїй інаугураційній промові 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що офіційна політика уряду Сполучених Штатів визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу.