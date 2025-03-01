Учасники проукраїнського мітингу у Вермонті, 1 березня

Жителі американського містечка Шугарбуш в штаті Вермонт влаштували протест проти віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зі сім’єю приїхав у відпустку на тамтешній гірськолижний курорт. Демонстранти обурювались політикою віцепрезидента та його поведінкою під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі напередодні. Про це повідомив The Boston Globe в суботу, 1 березня.

За даними журналістів, уздовж дороги вишикувалися понад 700 людей, які тримали в руках синьо-жовті прапори й плакати з написами «Прощавай, вільний світе. Зрадник Трамп любить Росію», «Фашистам тут не раді», «Трамп служить Путіну», «Венс – зрадник, їдь кататися на лижах у Росію» та інші.

Один з учасників протесту щодо Венса Тревіс Наполі розповів, що група активістів сформувала автоколону, яка впродовж дня їздитиме долиною річки Мед-Рівер, «щоб сказати Венсу, що йому тут не раді».

Відомо, що сім’я віцепрезидента США була змушена скасувати бронь популярного готелю, коли стало зрозуміло, що туди прибудуть протестувальники.

Що відомо про Джей Ді Венса

Республіканська партія влітку 2024 року обрала 40-річного сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента США, як напарника Дональда Трампа. Політик офіційно став віцепрезидентом у день інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

У своїх заявах щодо України Венс неодноразово критикував допомогу, яку надають США. Зокрема, він разом з іншими представниками республіканської партії звертались до Джо Байдена із листом, у якому йшлось, що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена», а війну треба довести до «швидкого звершення».

Також він називав президента Росії Владіміра Путіна конкурентом, запевняючи, що «не хоче із ним війни».

Конфлікт між Зеленським, Трампом та Венсом

28 лютого під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

Своєю чергою, лідери низки країн та організацій висловили підтримку Україні у цій ситуації. Більше – тут.