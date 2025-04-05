Барак Обама та Камала Гарріс розкритикували Дональда Трампа

44-й президент США Барак Обама та колишня віцепрезидентка Камала Гарріс вперше під час другого президентського терміну Дональда Трампа публічно засудили його дії. Про це у п'ятницю, 4 квітня, повідомив телеканал CNN.

Барак Обама, який обіймав посаду президента США перед першим терміном Дональда Трампа, заявив, що обурений зусиллями Трампа змінити федеральний уряд, придушити імміграцію та посилити тиск на інакодумців, а також залякати ЗМІ.

«Я вперше за деякий час виступаю публічно. Уявіть собі, якби я зробив щось із цього. Це неможливо уявити, щоб ті самі партії, які зараз мовчать, терпіли подібну поведінку з боку мене чи цілої групи моїх попередників», – заявив Барак Обама.

Проте, за словами Барака Обами, його більше турбує порушенням Білого Дому прав громадян. Йдеться про тиск адміністрації Трампа на університети, студенти яких беруть участі у протестах, порушуючи їхнє право на свободу слова.

«Ідея про те, що Білий дім може сказати юридичним фірмам: якщо ви представляєте партії, які нам не подобаються, ми збираємося припинити весь наш бізнес або заборонимо вам ефективно представляти інтереси людей. Така поведінка суперечить основному договору, який ми маємо як американці», – наголосив Дональд Трамп.

Щодо політики Дональда Трампа також висловилась колишня віцепрезидентка та екскандидатка у президенти Камала Гарріс. Вона заявила, що дії Трампа були передбачувані, однак його повернення в Овальний кабінет викликало «велике відчуття страху».

«Ми бачимо, як організації мовчать. Ми бачимо тих, хто капітулює перед явно неконституційними погрозами. І це те, що ми спостерігаємо щодня протягом останніх кількох місяців у нашій країні, і це, зрозуміло, викликає сильне відчуття страху», - заявила Камала Гарріс.

Водночас зауважимо, що жоден із політиків у своїх промовах не пригадав Україну.

Додамо, що у 2024 році Барак Обама та його дружина Мішель підтримали висування Камали Гарріс на вибори президента США від демократів.

Нагадаємо, троє професорів Джейсон Стенлі, Тімоті Снайдер та Марсі Шор залишають Єльський університет та викладатимуть в Канаді. Таке рішення науковці ухвалили через невдоволення політикою Дональда Трампа.