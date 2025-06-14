Представниця штату Міннесота Мелісса Гортман та сенатор штату Міннесота Джон Гоффман.

В американській Міннесоті стрілець, який маскувався під поліцейського, скоїв замахи на двох топ-політиків від Демократичної партії США у штаті – представницю штату Меліссу Гортман та сенатора Міннесоти Джона Гоффмана. Від кульових поранень Гортман зі своїм чоловіком загинули на місці, а Гоффман з дружиною зазнали поранень. Губернатор штату Міннесота Тім Волз заявив про політично вмотивований замах, передає ABC.

У суботу, 14 червня, Тім Волц повідомив, що лідерку від Демократичної партії у Палаті представників штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка застрелили в ніч на суботу у своєму будинку. Тієї ж ночі стрілець, який вбив політикиню, скоїв замах на сенатора штату Джона Гоффмана та його дружину в їхньому помешканні.

Приблизно о 02:00 за місцевим часом невідомий чоловік, вдягнутий у поліцейську форму, кілька разів вистрілив у сенатора Гоффмана та його дружину, які вийшли до нього з власного будинку. Подружжя зазнало серйозних поранень та було госпіталізовано у важкому стані.

Після нападу правоохоронці прибули до будинку Мелісси Гортман, розташованого за кілька кілометрів від помешкання Гоффманів, щоб перевірити, чи вона у безпеці. Приблизно о 03:35 поліція побачила чоловіка, який виходив з будинку політикині. Підозрюваний у нападах відкрив вогонь та втік.

Представницю штату та її чоловіка виявили у власному будинку мертвими. Правоохоронці повідомили, що стрілець щось сказав своїм жертвам, але не уточнили, що саме.

За даними поліції, стрілець пересувався на автомобілі з поліцейськими маячками. Тікаючи від правоохоронців, він покинув авто – там виявили список потенційних жертв, серед яких було «багато законодавців», зокрема, Гортман і Гоффман. Для людей, імена яких виявили у списку, посилили охорону.

На думку Тіма Волца, подружжя Гортманів та Гоффманів стали жертвами «політично мотивованого вбивства». Зазначимо, і Гортман, і Гоффман – представники Демократичної партії США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відреагувала на напад – речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп отримав інформацію про стрілянину і заявив, що «таке жахливе насильство не терпітимуть». Згодом президент США написав на своїй сторінці в Truth Social, що замахи розслідують генеральна прокурорка Пем Бонді та ФБР.