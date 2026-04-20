У Львові працювали девʼять локацій наркошопів мережі U420

У четвер, 16 квітня, суд обрав запобіжні заходи менеджерці та одному з продавців мережі наркошопів U420 у Львові. Обох взяли під варту з можливістю внесення застави.

За матеріалами справи, слідчий клопотав про взяття під варту менеджерки семи магазинів мережі U420 у Львові – уродженки села Дидятичі Мостиського району. Прокурорка підтримала це клопотання, водночас адвокат підозрюваної заперечив, зазначивши, що жінка є багатодітною мамою та доглядає за матір’ю з інвалідністю III групи.

Суддя Христина Мисько обрала підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 166 400 грн.

Також під варту взяли львів’янина, який працював продавцем в одному з магазинів мережі. Підозрюваному суддя також визначила альтернативу – заставу у розмірі 199 680 грн.

Менеджерку та продавця підозрюють у незаконному розповсюдженні психотропних речовин.

Нагадаємо, журналісти ZAXID.NET з’ясували, як працює мережа наркошопів U420 у Львові, які ФОПи прикріплені за цим бізнесом та як U420 наймають на роботу підлітків. У понеділок, 14 квітня поліція розпочала обшуки в мережі магазинів U420 у Львові та в інших містах України. У ході слідства проведено вже понад 200 обшуків як у приміщеннях мережі, так і за адресами проживання осіб, пов’язаних із U420. Документування розпочалося ще у грудні 2023 року.