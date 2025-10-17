У залі судових засідань Івано-Франківського суду знайшли пристрій для прослуховування

Суддя Івано-Франківського міського суду Василь Тринчук заявив про втручання в його діяльність як судді. У залі, де суддя розглядає справи, знайшли прослуховуючий пристрій.

8 жовтня 2025 року під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення у залі судових засідань, в якому суддя Василь Тринчук розглядає справи, було виявлено пристрій, який, ймовірно, використовувався для негласного отримання інформації. У цьому залі судових засідань постійно працюють помічник судді та секретар судового засідання, пише «Судово-юридична газета».

Василь Тринчук зробив висновок, що йдеться про втручання саме в його діяльність як судді та попросив Вищу раду правосуддя вжити відповідних заходів.

Зазначимо, що у будівлях судів та в кабінетах суддів періодично знаходять пристрої для негласного отримання інформації. Утім розслідування таких інцидентів, як правило, завершується без якогось конкретного результату.