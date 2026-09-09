Андрій Білецький очолить угруповання, яке має посилити оборону на Донеччині

Командувач Третього армійського корпусу та Герой України Андрій Білецький очолить нове угруповання військ «Центр». Про це повідомив 9 вересня у коментарі LIGA.net заступник Білецького Родіон Кудряшов.

За словами військовослужбовця, нове угруповання буде відповідати за оборону більшої частини Донецької області. Його очолить 47-річний бригадний генерал Андрій Білецький, який також продовжить командувати Третім армійським корпусом.

Коли саме зʼявиться угруповання «Центр», Родіон Кудряшов не уточнив.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські позиції на Донеччині посилять завдяки двом оновленим угрупуванням. За словами Зеленського, командувати ними будуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко.

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Довідково. Андрій Білецький – бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу. З 2014 по 2019 рік був народним депутатом та лідером партії «Національний корпус». Після повномасштабного вторгнення очолив полк ССО «Азов», який восени 2022 реорганізували у Третю штурмову бригаду. У березні 2025 року бригаду розширили до корпусу.

24 серпня 2026 року президент надав Білецькому звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Також Андрій Білецький нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» III ступеня.