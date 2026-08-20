Депутати більшістю голосів відмовили у затвердженні документації

У четвер, 20 серпня, під час засідання сесії Ужгородської міськради депутати розглянули проєкт рішення щодо затвердження детального плану території (ДПТ) Ботанічної набережної. Депутати відмовили у затвердженні документації. На засідання прийшли кілька десятків мешканців, які виступали проти ДПТ.

Як повідомило «Суспільне Ужгород», на засідання сесії прийшли мешканці із плакатами «Ні забудові», «Припиніть руйнувати Ужгород» та ін. Вони виступали проти затвердження ДПТ Ботанічної набережної.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв запропонував зняти це питання з порядку денного, але громадськість наполягала, щоб його залишили, а депутати проголосували проти затвердження документа.

«По-перше, як уже сказали, транспортні впливи не враховані проєктантами взагалі ніяк. Друге, теж уже говорилося, прибережно-захисна смуга неправильно внесена, вона не така. І третє – якщо ви подивитеся в текст документа, то ніде, в ніяких обмеженнях не згадуються обмеження, які накладаються Малою Ужгородською залізницею», – цитує «Суспільне» ужгородця Валентина Волошина.

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Мешканці виступали проти затвердження ДПТ Ботанічної набережної. Фото Varosh

Активіст запропонував не розглядати Замкову гору частинами, а провести для всієї території відкритий архітектурний конкурс.

Після кількох спроб проєкт ДПТ не набрав необхідної кількості голосів, депутати більшістю голосів відмовили у затвердженні документації.

Раніше ZAXID.NET розповідав про цей детальний план території. Йдеться про Ботанічну набережну в історичному центрі Ужгорода, розташовану між двома мостами. На ній розміщена частина Замкової гори з історичною забудовою, пам’ятками архітектури та ботанічним садом УжНУ.

Проєктом передбачено будівництво нової берегозахисної дамби, верхня частина якої сформує прогулянкову терасу з озелененням, лавками та освітленням. Петиція проти забудови набережної в Ужгороді лише за добу зібрала необхідні голоси.

На початку 2026 року на Ботанічній набережній розпочалися підготовчі роботи до будівництва елітного ЖК, а під час сесії міської ради депутат Валентин Штефаньо заявив про погрози від забудовника і колишнього депутата Івана Волошина. Виявилося, що серед членів погоджувальної комісії, яка розглядатиме детальний план, – родичі та бізнес-партнери забудовника. Через це під тиском громадськості засідання 23 лютого переносили.