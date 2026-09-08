Дидич, зокрема, підозрюється у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

​​У вівторок, 8 вересня, Вищий антикорупційний суд взяв під варту ще одного фігуранта справи «Карфаген», якого слідство вважає довіреною особою Сергій Кропиви, який в розслідуванні фігурує під псевдонімом «Канцлер» і якого звинувачують у «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ідеться про адвоката Олександра Дидича, який також є швагром заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав Дидичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.

У Центрі протидії корупції зазначили, що Дидич підозрюється у вчиненні двох особливо тяжких злочинів – участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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За версією слідства, Дидич приховував приналежність майна Кропиви шляхом перереєстрації його з близьких осіб на близьких інших осіб Сергія «Камрада» Куцого, який за сумісництвом є водієм Кропиви.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС відправив заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Крім того, за даними САП, він підозрюється у легалізації понад 80 млн грн.

Йдеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли Кропива вже працював в Офісі генерального прокурора. Ще 48,2 млн грн, за даними слідства, він легалізував, коли обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА.

7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, 24-річній Єлизаветі «Музі» Івахненко, та водієві посадовця Сергію «Камраду» Куцому.

Увечері 7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що подав у відставку з посади генерального прокурора. Він також наголосив, що заперечує причетність до «кришування» шахрайських кол-центрів.