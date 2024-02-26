Депутати одержавли хабар від підприємця за безперешкодне продовження оренди землі

СБУ викрили на хабарі двох депутатів Бібрської міської ради на Львівщині, які вимагали у підприємця хабар 30 тис. доларів за безперешкодне надання в оренду землі. Затримали їх під час отримання половини суми – 15 тис. доларів. Затриманими виявилися голова земельної комісії Андрій Альфавіцький та член комісії з питань фінансів та бюджету Мар’ян Наугольник.

Як розповіли в СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, один із затриманих депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем, а інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету.

«Встановлено, що вказані особи змовились та вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі. При цьому вони зобов’язувались не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 000 доларів США», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони.

Затримали депутатів під час одержання частини хабара у розмірі 15 тис. доларів

Затримали підозрюваних після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів. Депутатам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 600 тис. грн кожному.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за підозрою в хабарництві затримали депутата від «Батьківщини», голову комісії з питань земельних відносин та архітектури Андрія Альфавіцького та депутата від партії ВАРТА Мар’яна Наугольника, який є представником комісії з економічних питань, фінансів та бюджету.

Нещодавно у Бібрці затримали депутата міськради Богдана Копитка на хабарі за продаж деревини.