Депутат Андрій Альфавіцький разом з колегою одержали хабар від підприємця за безперешкодне продовження оренди землі

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок депутатові Бібрської міськради від «Батьківщини», який також працює керівником апарату міської ради, Андрію Альфавіцькому. Андрія Альфавіцького разом з колегою-депутатом затримали на хабарі 15 тис. доларів від підприємця за вирішення земельного питання. Андрія Альфавіцького визнали винним у зловживанні впливом та покарали штрафом у розмірі 578 тис. грн.

За матеріалами справи, депутат Андрій Альфавіцький змовившись з іншим депутатом, членом земельної комісії Мар’яном Наугольником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, вимагали в підприємця хабар у розмірі від 30 тис. до 40 тис. доларів. За хабар вони обіцяли вплинути на голосування міської ради щодо продовження довготермінової оренди земельної ділянки площею 1,5 га. В іншому разі погрожували перешкоджати прийняттю відповідного рішення.

Передача частини хабара у розмірі 15 тис. грн відбулася 21 лютого. Підприємець передав гроші касиру пункту обміну валют, як попередньо було обумовлено з депутатами. Після цього депутатів затримала поліція.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся, просив суворо його не карати та дати шанс на виправлення без позбавлення волі.

Суддя Олександр Кітов визнав Андрія Альфавіцького винним у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 578 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, у лютому цього року СБУ та поліція затримали депутата від «Батьківщини», голову комісії з питань земельних відносин та архітектури Андрія Альфавіцького та депутата від партії ВАРТА Мар’яна Наугольника, який є представником комісії з економічних питань, фінансів та бюджету.