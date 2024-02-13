Під час обшуків у затриманого вилучили чорнову бухгалтерію та понад 1,2 млн грн готівки

СБУ затримала на хабарі депутата міської ради з Львівщини, який є діючим посадовцем філії «Львівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України». За версією правоохоронців, чоловік налагодив незаконну схему розкрадання лісу в період воєнного стану.

«Свою діяльність зловмисник втілював прикриваючись посадою депутата, а користуючись службовим становищем начальника складу лісового господарства незаконно реалізовував сировину. Виводив ділок лісопродукцію поза обліками та без документального оформлення, а згодом продавав для власного збагачення», – повідомили в СБУ Львівщини 13 лютого.

Посадовця затримали під час чергового відпуску деревини на майже 40 тис. грн. Під час обшуків у службових приміщеннях підприємства та в помешканні підозрюваного вилучили: чорнову бухгалтерію, яка підтверджує протиправну діяльність, та понад 1,2 млн готівки в гривневому еквіваленті, походження якої встановлюється.

Посадовця затримали під час продажу чергової партії деревини

Затриманому вже повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними ZAXID.NET, затримали начальника складу філії «Львівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України». Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

За інформацією СБУ, вкрадений ліс міг би використовуватись для будівництва оборонних систем укріплень на лінії фронту та зведення захисних споруд для об’єктів критичної інфраструктури.