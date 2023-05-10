Лісівнику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Лісівник державного підприємства, що перебуває у віданні Карпатського регіону Національної академії аграрних наук продавав деревину з лісгоспу за хабарі – без оформлення документів та оплати на рахунок підприємства. Його затримали при одержанні 20 тис. грн від місцевого мешканця, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Прокуратура повідомила лісівнику про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від місцевого мешканця хабар за безперешкодний відпуск деревини та вивезення її з території лісового господарства. Лісничий продавав деревину без відповідного документального оформлення та офіційної оплати на рахунок підприємства.

Наразі затриманого відсторонено від займаної посади. Тривають слідчі дії, призначено експертизи. Якщо суд визнає посадовця лісгоспу винним, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Додамо, що це вже не перший випадок, коли посадовців НААН на Львівщині затримують за незаконні дії: торгівлю деревиною, таємну здачу в оренду земель, оборудки під час продажу тощо.