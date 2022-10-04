Орест Фурдичко вимагав 500 тис. доларів хабаря за дозвіл на забудову земельної ділянки Інституту агроекології та природокористування НААН

Верховний суд підтвердив вирок Вищого антикорупційного суду, що призначив колишньому голові Львівської обласної ради та екс-директору Інституту агроекології та природокористування НААН України Оресту Фурдичку 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у вівторок, 4 жовтня, повідомив журналіст-розслідувач Олег Новіков.

Йдеться про справу з вимаганням 500 тис. доларів США хабаря. 30 грудня 2017 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) затримали директора Інституту агроекології Ореста Фурдичка під час отримання 300 тис. доларів хабаря, які він вимагав від засновника компанії «Сател Україна» Віталія Верещинського за нерозірвання договору про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

30 липня 2021 року Вищий антикорупційний суд визнав Ореста Фурдичка винним у хабарництві та призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У червні 2022 року Вищий антикорупційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Ореста Фурдичка на вирок, а 4 жовтня Верховний суд підтвердив вирок ВАКС, який залишила без змін Апеляційна палата.

69-річний Орест Фурдичко з початку 90-х був директором державного лісогосподарського об'єднання «Львівліс» і з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – головою Львівської облради.

У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.