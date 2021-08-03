Екс-нардепа та колишнього голову Львівської облради Ореста Фурдичка затримали у 2017 році після одержання 300 тис. доларів хабара

У вівторок, 3 серпня, Вищий антикорупційний суд оприлюднив вирок, яким екс-голову Львівської облради Ореста Фурдичка засудили на вісім років тюрми. Керуючи Інститутом агроекології і природокористування Нацакадемії аграрних наук, Орест Фурдичко вимагав 500 тис. доларів хабара. З оприлюдненого вироку стали відомі нові деталі цієї справи.

У 2016 році президія НААН погодилась з пропозицією київського Інституту агроекології і природокористування щодо будівництва на землі інституту житлового комплексу. На конкурсі з вибору інвестора перемогла фірма «Сател Україна». У лютому 2017 року керівник інституту Орест Фурдичко уклав договір про спільну діяльність з гендиректор «Сател Україна». За умовами договору, інститут мав отримати 1,3 тис. м2 житлової площі, 600 м2 адміністративних приміщень та сім гаражних боксів у майбутньому комплексі.

На початку грудня 2017 року Орест Фурдичко зустрівся з власником «Сател Україна» Віталієм Верещинським у своєму робочому кабінеті. Фурдчико сказав, що Верещинському треба заплатити 500 тис. доларів, щоб інститут не розривав угоду та не перешкоджав виконанню умов угоди. Орест Фурдичко також сказав, що уже знайшов нову фірму («Білорусь»), якій можуть передати цей проект, якщо він відмовиться платити хабар.

Фурдичко заявив, що частину хабара треба передати до кінця грудня. Сума має бути не меншою 300 тис. доларів.

«Давай від 300, не менше… Значить, послухай мене, порядок такий. По-перше, телефони нах… Ти знаєш це, я не боюся, мені дорожче моя робота, моє все, чим всякі там… Значить цей до тебе поїде, як його - (вказав ім'я посередника, - ред.) … Передивиться все, пере той, візьме і я тоді домовлюся, куди він повинен завезти», – сказав Фурдчико, наполягаючи на скорішій передачі грошей. Аудіозапис був зроблений під час прослуховування розмов Віталія Верещинського та Ореста Фурдчика.

Також Орест Фурдичко заявив, що компанія має передати у його власність дві квартири.

«Мої інтереси будуть тоді, коли квартири. От тоді уже почнеш будувати, то ми дві квартири - я десь візьму в інших будинках. Це мої інтереси», – цитують Ореста Фурдчика у вироку суду.

Під час спілкування з власником «Сател Україна» Орест Фурдичко говорив про третю особу, якій начебто й призначаються гроші. Це, на думку суду, Фурдичко робив, щоб створити хибну думку, що гроші потрібні не йому, і щоб надалі отримати дві квартири.

Віталій Верещинський мав передати гроші не особисто Оресту Фурдичку, а посереднику – Сергію Косогову, який раніше працював гендиректором «Сател Україна». Косогов давав свідчення суду, що знає Ореста Фурдичка з 1993 року, ще коли він жив у Львові. З листопада 2016 року по червень 2017 року Сергій Косогов був гендиректором «Сател Україна» і саме він познайомив Віталія Верещинського з Орестом Фурдчиком, оскільки знав, що в інституті була вільна ділянка під забудову. Чоловік займався цим проектом, а після звільнення з компанії Віталій Верещинським та Орест Фурдичко почали спілкуватись напряму.

Сергій Косогов заявляє, що з Віталієм Верещинським у них була усна домовленість, що за знайомство з Орестом Фурдичком він отримає «квадратні метри по завершенню будівництва».

30 грудня 2017 року Сергій Косогов поїхав на службовому авто Ореста Фурдчика на зустріч з Віталієм Верещинським. Він пересів у авто Верещинського, де він передав йому 300 тис. доларів. Посередник стверджує, що Фурдчико попросив його взяти у Верещинського гроші, але не пояснював, за що саме. Під час отримання грошей Косогова затримали працівники НАБУ.

Під час судового розгляду Орест Фурдичко свою провину не визнав, показань по суті пред’явленого обвинувачення не надав. Він заявив, що справа має політичний підтекст «через неприязні стосунки з колишнім президентом України» та є спланованою операцією НАБУ і САП.

30 липня Вищий антикорупційний суд у складі Олега Коліуша, Ярослава Шкодіна та Олега Ткаченка визнав 68-річного Ореста Фурдичка винним у хабарництві та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Йому також заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

Вирок суду ще не набув чинності, на нього ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.