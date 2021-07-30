Екс-нардепа та колишнього голову Львівської облради Ореста Фурдичка затримали у 2017 році після одержання 300 тис. доларів хабара

У п’ятницю, 30 липня, Вищий антикорупційний суд визнав винним керівника Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук Ореста Фурдичка у вимаганні 500 тис. доларів хабара. Його засудили на вісім років тюрми.

Екс-нардеп та колишній голова Львівської облради Орест Фурдичко вимагав хабар від компанії «Сател Україна». За 500 тис. доларів Фурдичко пообіцяв не розривати договір спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту агроекології і природокористування.

68-річного Ореста Фурдичка затримали після одержання частини хабара у розмірі 300 тис. доларів у грудні 2017 року. Після затримання Фудричка відсторонили з посади керівника цього інституту.

30 липня Вищий антикорупційний суд у складі Олега Коліуша, Ярослава Шкодіна та Олега Ткаченка визнали 68-річного Ореста Фурдичка винним у хабарництві та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Йому також заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.