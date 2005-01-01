Детективи НАБУ затримали колишнього голову Львівської облради

Ореста Фурдичка підозрюють у вимаганні хабара у $500 тис.

СуспільствоАК, сьогодні, 18:401759514

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Детективи НАБУ затримали колишнього голову Львівської облради
Орест Фурдичко в кінці 90-х – на початку 2000-х фігурував у багатьох публікаціях львівських ЗМІ з приводу зловживань у лісовому господарстві

Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. За непідтвердженою поки інформацією сума хабара становила півмільйона доларів США.

Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома. Про це ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела в одному із правоохоронних відомств України. НАБУ наразі не коментує цієї інформації.

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара. Його затримали у суботу в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН у Києві. Разом з обшуками кабінету детективи НАБУ провели обшуки і у нього вдома.

Нагадаємо, що 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

P.S. Уже після публікації цієї новини з'явилися нові подробиці. За інформацією відомого блогера і ветерана батальйону «Донбас» Євгена Шевченка, Фурдичка затримали під час отримання 300 тис. доларів від приватного підтриємця. Загалом Орест Фурдичко нібото вимагав у нього 500 тис. доларів «за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов’язаної із використанням земель фонду Національної академії аграрних наук України».

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