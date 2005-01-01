Слідчий суддя призначив Оресту Фурдичку заставу у ₴3 млн

Орест Фурдичко в кінці 90-х – на початку 2000-х фігурував у багатьох публікаціях львівських ЗМІ з приводу зловживань у лісовому господарстві

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило затримання за підозрою у отриманні хабара директора Інституту агроекології і природокористування НААН та екс-голови Львівської обласної ради Ореста Фурдичка. З’ясувалося також, що разом з Фурдичком детективи НАБУ затримали 30 грудня і його спільника. 1 січня суд уже обрав Орестові Фурдичкові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою застави в 3 млн грн. Його спільник може вийти з-під варти за 1 млн грн.

В офіційному повідомленні, опублікованому на сайті НАБУ 2 січня, прізвище Ореста Фурдичка не згадують, називаючи його «директором однієї з науково-дослідних установ», однак підтверджена уся інформація, опублікована ZAXID.NET ще 30 грудня.

Орест Фурдичко був затриманий 30 грудня разом зі своїм спільником відразу після отримання хабара у 300 тис. доларів США. За даними НАБУ, загальна сума хабара, який вони вимагали, мала скласти 500 тис. доларів США, які вимагачі буцімто мали передати керівництву Національної академії аграрних наук України

«31 грудня 2077 року затриманим повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 ККУ. 1 січня 2018 року слідчим суддею підозрюваному директору науково-дослідної установи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із альтернативою застави у 3 млн гривень, а його співучаснику - тримання під вартою з альтернативою застави у 1 млн гривень», - сказано у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, що 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.