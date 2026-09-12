Внаслідок вибуху ніхто не постраждав

У ніч на суботу, 12 вересня, у Болгарії стався вибух на складу зброї компанії EMCO. Детонація спричинила пожежу, повідомило агентство Reuters.

За даними місцевих медіа, яких цитує агентство, вибух стався вночі поблизу села Царева Левада. Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух пролунав на обʼєкті, яким керує оборонна компанія EMCO.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі триває зʼясування обставин інциденту.

Правоохоронці розслідують причину вибуху та припускають, що детонація може бути повʼязана з попередньою пожежею на іншому обʼєкті EMCO. Нагадаємо, у серпні 2026 року на заході Болгарії прогримів вибух та виникла пожежа на збройному складі. Тоді з села, де стався інцидент, евакуювали близько 30 людей.

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За даними Reuters, керівником EMCO є болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. За даними прокуратури Болгарії, обʼєкти компанії та сам Гебрев раніше ставали цілями нападів з боку російських агентів. Так, у 2015 році торговця зброєю отруїли, а в 2020 році болгарська прокуратура заочно висунула обвинувачення у цій справі трьом громадянам Росії. Їх пов’язували з російською військовою розвідкою.

Так, у 2024 році болгарські правоохоронці видали ордер на арешт шістьох росіян, яких підозрюють у причетності до знищення збройних складів EMCO у період з 2011 по 2020 роки. Зазначається, що на знищених обʼєктах, зокрема, зберігалися боєприпаси для експорту в Україну та Грузію.