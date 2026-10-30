Binance компенсує збитки після хакерської атаки

Криптобіржа Binance розпочала повернення активів користувачам, які постраждали від хакерської атаки. Для компенсації збитків компанія планує використати понад 6,34 млрд доларів власних коштів. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба платформи в соцмережі X. За даними компанії, понад 5 млрд доларів із загальної суми компенсації вже представлені в токенах, які постраждали внаслідок злому.

«Ми завершуємо придбання решти суми, купуючи токени через ринкові та позабіржові канали. Ми робимо це, щоб забезпечити відповідність формату решти токенів та усунути будь-які дефіцити активів», – йдеться у дописі.

У Binance зауважили, що це може зайняти більше часу, адже деякі токени можуть мати низьку ліквідність, а позабіржові розрахунки також вимагають часу. У цю суму не враховано активи, які вдалося заморозити або захистити, їхнє повернення та перевірка ще тривають. Binance співпрацює з правоохоронними органами, емітентами токенів, компаніями з блокчейн-аналітики та іншими партнерами галузі, які допомагають відстежувати кошти, заморожувати їх і повертати.

Що відомо про злам Binance?

Про хакерську атаку на Binance стало відомо ввечері 29 жовтня. Компанія оцінила загальні збитки приблизно у 6,3 млрд доларів. Це найбільший злам в історії, пов’язаний із криптовалютами.

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У Binance заявили, що компенсують втрати користувачів коштом фонду SAFU та власних резервів. Фонд SAFU створили для захисту користувачів у надзвичайних ситуаціях, зокрема під час кібератак.

До слова, у жовтні 2025 року Binance вже зіштовхувалася з масштабним технічним збоєм. Тоді криптоінвестор Руслан Линник пояснював, що флеш-краш 10 жовтня не був наслідком хакерської атаки. За його словами, причиною стала експлуатація вразливості в системі оцінювання застави.

У 2026 році до цього додалися регуляторні проблеми. Влітку стало відомо, що Binance ризикує втратити можливість працювати в Євросоюзі через відхилення заявки на ліцензію MiCA. Перехідний період для отримання дозволу завершувався 1 липня.

Ще раніше, у грудні 2025 року, через зміни в європейському регулюванні Binance обмежила для українських користувачів виведення коштів на банківські картки.