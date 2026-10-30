Орієнтовні збитки склали понад 6 млрд доларів

Найбільша у світі криптобіржа Binance могла стати жертвою хакерської атаки, через що всі операції з криптовалютою призупинили. Про це повідомив співзасновник та найбільший акціонер Binance Чанпен Чжао, передає Bloomberg.

Криптобіржа зупинила всі операції з поповнення та зняття грошей через розслідування безпекового інциденту. Станом на ніч 30 жовтня він спричинив заморожування активів на близько 3 млрд доларів. Водночас в компанії повідомили, що ця цифра може продовжувати зростати.

«Ми працюємо безперервно, щоб розв'язати цю проблему. Binance покриє всі збитки. Як запобіжний захід усі операції з поповнення та зняття коштів тимчасово призупинено, поки наша команда проводить перевірки безпеки, заморожує кошти та співпрацює з правоохоронними органами», – повідомили у пресслужбі компанії.

У компанії додали, що приблизні збитки через «безпековий інцидент» може сягнути близько 6,3 млрд доларів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними Чанпена Чжао, Binance, ймовірно, стала жертвою хакерської атаки. Сервіс відстеження блокчейнів Arkham виявив гаманці, пов'язані з імовірним хакером з близько 5,9 млрд у цифрових активах.

«Це справді виглядає як хакерська атака на Binance. Я більше не керую Binance, але як акціонер, я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю компенсовані», – написав він.

На тлі повідомлень про хакерську атаку на Binance ціна біткоїна різко впала до рівня 77 тис. доларів. Слідом за ним розпочався розпродаж інших токенів. Це найнижчий рівень з вересня. Американські акції також завершили день зниженням, а технологічний індекс Nasdaq 100 впав майже на 1,4%.

Компанія TRM Labs вважає, що за хакерською атакою стоїть угруповання TraderTraitor з Північної Кореї. Аналітики вже назвали інцидент «найбільшою крадіжкою криптовалюти за всю історію спостережень». До цього часу найбільший публічно відомий криптохакерський злом стався на біржі Bybit у лютому 2025 року, в результаті якого зловмисники викрали токени на майже 1,5 млрд доларів.