Збір картоплі на полях компанії

Викопувати почали ранні продовольчі та насіннєві сорти культури. Роботи стартували на Львівщині та Тернопільщині. Загалом у цьому сезоні компанія вирощує картоплю на площі 1870 га у Львівській і Тернопільській областях: 1150 га займає чипсова зона, 429 га – продовольча та 292 га – насіннєва.

Цей сезон для картоплі, як і для інших культур, мав свої особливості, кажуть у компанії. Зокрема посадку розпочали трохи пізніше через надмірні опади. Втім, завдяки сприятливим погодним умовам під час вегетаційного періоду культура добре наростила кореневу систему, що створило хороший потенціал для продуктивності.

«Загалом по Компанії ми розраховуємо отримати планові показники врожайності картоплі, для окремих сортів прогнозуємо врожайність вище планової. Подекуди далася взнаки посуха та тривалі високі температури повітря, що певною мірою обмежило потенціал культури. Проте загалом критичного впливу на врожайність наразі не фіксуємо. На більшості площ було достатнє вологозабезпечення», – зазначає операційний директор «Контінентал» Костянтин Шитюк.

«Плануємо зібрати цього сезону близько 65 тис. т картоплі та фінішувати з викопуванням у другій декаді жовтня», – додає він.

Зауважимо, що складські потужності «Контінентал Фармерз Груп» уже готові приймати новий урожай. Частину з них напередодні сезону планово модернізували: встановили обладнання для рециркуляції повітря. Оновили частково і ящики для складування під урожай 2024 року. Нагадаємо, компанія є провідним виробником картоплі в Україні й володіє сучасними картоплесховищами на Львівщині та Тернопільщині.