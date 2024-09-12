У мальовничій місцевості долини Дністра, де у нього впадає річка Черничка, доживає віку палац Вітольда Стефануса. Попри свою скромну історію, маєток у селі Черниця неподалік Миколаєва на Стрийщині став місцевим центром освіти, а також зіркою кіно. Про пам’ятку, що зникає, розповіли на сторінці проєкту «Палац Розділ».

Історія села Черниця Розвадівської громади сягає ХVІ ст. Жодних монастирів, на які може вказувати назва, у цій місцевості не зафіксовано. Однак з джерел відомо, що там колись був оборонний замок. Як розповідають у проєкті, перший оборонний двір збудував галицький боярин Мацей Чернейовський у XVII ст., він же засновник першого замку у Роздолі. Після Чернейовських замком володіли Жевуські, а наступні власники маєтку – Подлевські – перебудували замок на палац. Він змінювався багато разів, але зберігся до наших днів.

Архівне фото маєтку Стефануса 1930-х років

Довкола палацу був затишний парк на правому березі ріки Чернички з рідкісними деревами та мистецькими скульптурами. А вздовж русла річки були штучні ставки для розведення риби.

Останнім власником маєтку був інженер Вітольд Стефанус, який розбудував великий фільварковий комплекс та багато доклався до розвитку сіл, що належали до маєтку.

«Вітольд Стефанус приділяв увагу сільському господарству та промисловому виробництву, що приносило йому великі доходи. У стайні на території маєтку утримував багато корів та коней. У журналі "Фермер" розміщено статтю про ярмарок розкішних коней у Львові 1927 року, в якому Вітольд Стефанус виставив чотирьох коней, посів 21 місце та отримав 310 злотих», – пишуть про нього у Вікіпедії.

Довкола маєтку був парк на 2 га (фото Івана Щурка)

Сам Стефанус мав традицію тричі об’їжджати їздовою каретою головний палац навколо круглої квітучої клумби. Коней, яких брали в упряж до карети, доглядали з особливою увагою.

У 1928 році за 2 км від маєтку біля залізничної станції у селі Пісочна Вітольд Стефанус збудував фабрику з виробництва дерев’яних іграшок, у сучасний період від перетворився на склозавод. Стефанус дбав про сиріт та багатодітні сім’ї, безкоштовно давав їм продукти, забезпечував взуттям та одягом. Єдиний син Вітольда Корнель Роман трагічно загинув у 1942 році.

Палац Стефануса у наш час (фото Madmax)

А ще Вітольд Стефанус у 1930 році був фундатором місцевої семикласної школи з помешканями для вчителів у мансарді. На фасаді збереглися два барельєфи, присвячені темі навчання та праці.

Рельєфи на школі 1930 року будівництва (фото Trip-impressions)

Маючи борги, Стефанус продав державі свій маєток у Черниці. У звітному описі майна зазначалося, що палац вкритий дахівкою, мав 10 великих покоїв, кухню, комору, лазню з каналізованими туалетами, велику терасу, підлога з дубового паркету, печі з кахелю, розповідає вчителька історії в Черниці Ярослава Хлоп’яча.

У сусідньому господарському будинку були пивниці, велика кухня, поруч молочарня, курник і комора. Були окремі будинки для слуг, управителя фільварку, стайня, кузня, возівня, шпихлір.

У палаці 1935 року почала діяти державна рільнича школа з українською мовою навчання. У радянський період це був сільськогосподарський технікум, який припинив роботу у 1970-х. Згодом територію та будівлі передали на баланс Львівської національної академії мистецтв. Однак виш досі не знайшов кошти для відновлення приміщення, воно занепадає та руйнується. Зруйнували місцеві мешканці і ардековий костел, який не використовувався: його просто розібрали на цеглу.

У 1990-х маєток у Черниці став головною локацією для зйомок одного з перших українських телесеріалів «Злочин з багатьма невідомими» за мотивами повісті Івана Франка.

Скрін з фільму «Злочин з багатьма невідомими»

Попри аварійний стан будівлі палацу, він досі стоїть, поруч у кращому стані будинок управителя та великий фільварок, залишки парку. Черниця входить до мережі туристичних маршрутів проєкту «Мандри Роздільські: мережа туристичних маршрутів субрегіону Розділля».