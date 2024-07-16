Довкола Роздолу багато красивої природи і архітектури

У регіоні Розділля на Львівщині розвиватимуть туризм. Там вирішили максимально використати природну, культурну, історичну спадщину для розваг туристів і розвитку громади. 15 липня на території палацу у Роздолі 11 організацій підписали меморандум про спільну реалізацію проєкту «Мандри Роздільські: мережа туристичних маршрутів субрегіоном Розділля». Організатори сподіваються, що завдяки проєкту регіон може стати одним із найвідвідуваніших на Галичині.

Заплановано створити шість нових туристичних маршрутів, що охоплюють територію п’яти громад Стрийського району Львівщини – Новороздільської, Розвадівської, Тростянецької, Миколаївської та Жидачівської, що географічно входять до субрегіону Розділля із центром у палаці Лянцкоронських.

Насамперед ознакують два туристичні маршрути – палац Розділ разом з прилеглим парком та самим містечком Розділ. Одночасно створять ще чотири нові туристичні піші, вело- та автобусні крос-територіальні маршрути. Під час цих мандрів туристи ознайомляться з природою, пам’ятками, минулим краю.

«Біля палацу і парку буде 20 інформаційних стендів з QR-кодами. Буде ознакування Роздолу, що належить до категорії історичних міст з великою кількістю об’єктів спадщини. А чотирма іншими маршрутами плануємо організувати автобусні тури з брошурами для туристів. Це буде сталий організований туризм», – пояснила ZAXID.NET керівниця проєкту «Палац Розділ» Ганна Гаврилів.

У реставрованій австрійській школі у Роздолі зараз працює хостел і кафе

Територія Розділля – частина карпатського регіону у 50-кілометровій зоні Львова при трасі міжнародного значення Київ-Чоп, має туристичний потенціал, значну кількість поліетнічної культурної та індустріальної спадщини, природні умови, але недооцінена як туристична дестинація. Сам центр громади місто Новий Розділ є промисловим: його створили для освоєння великого родовища самородної сірки. Але інші населені пункти мають давню історію і чудову природу.

«Маючи на своїй території палац Жевуських-Лянцкоронських і селище Розділ, яке загалом є пам’яткою історії, костел-пам’ятку національного значення XVII cт., санктуарій Воздвиження Чесного Хреста РКЦ у Берездівцях, церкву в Станківцях, яка теж є пам’яткою XVII ст., будучи оточеними львівським Опіллям, маючи по сусідству Стільське городище з його білими хорватами, тисячолітній веринський дуб і ще купу великих і малих пам’яток, ми таки можемо стати центром однієї з туристичних історій Львівщини», – запевнила голова Новороздільської громади Ярина Яценко.

У Тростянецькій громаді, крім Стільського городища, є палац Скарбека та центр каменотесів Демня з їхніми чудовими витворами. Миколаївські печери є тунелями, видовбаними в пісковику в 1910-1913 роках під час будівництва оборонного укріплення напередодні Першої світової війни. У ще одній таємничій печері, гроті Прийма, знайшли останки неандертальця. У ландшафтному парку «Стільське горбогір’я» розвивають зелений та екотуризм у заплаві Дністра.

Розвадівська громада відома селом Верин з церквою із сучасними розписами та старезним дубом, заказником «Стариці Дністра» та долиною «диких тюльпанів» – рябчика шахового із Червоної книги. А Жидачів має дуже древню історію, якою здивує туристів.