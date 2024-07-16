У національному природному парку «Північне Поділля» на Львівщині напрацювали новий туристичний маршрут. Екологічно-пізнавальна прогулянка охоплює найвищу вершину Золочівщини – гору Вапнярку, яка входить до комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення.

«Мальовничий регіон низькогірного пасма – Гологори, вміє зачаровувати своєю дивовижною красою і має багато природних див, щоб порадувати мандрівників. На першому пробному пішому проходженні маршруту працівники знайшли білі гриби», – розповіли у НПП.

У лісі вже є білі гриби (фото парку)

Гора Вапнярка (460 м) розташована в центральній частині низькогірного пасма Гологори на південь від села Новосілки і на схід від села Митулина. Вона є найвищою на Золочівщині та третьою за висотою вершина рівнинної частини України. Через гору проходить Головний європейський вододіл.

Відпочинок на природі дає найкращу прохолоду (фото парку)

Пам’ятка природи має площу 309,8 га. Серед рослин, занесених до Червоної книги України, тут зустрічаються: любка дволиста, лілія лісова, гніздівка звичайна, зозулині сльози яйцеподібні. Працівники парку знайшли у лісі сліди борсука, сарни, шкарлупу з яйця чорного дрозда.

По дорозі можна зустріти місцеву фауну (фото парку)

Під час неспішної прогулянки у буковому лісі можна знайти химерні нарости на деревах та скам’янілі пісковики.

Прогулянка пролягає буковим лісом (фото парку)

Завершення маршруту планується у с. Новосілки, яке у джерелах вперше згадується 1397 роком, а ще його називали також Загальчицькі або Гологорські. Раніше там був палац Потоцьких, який згодом перебудували на монастир Згромадження, при ньому існувала школа для дівчат та шпиталь. Донині там зберігся лише костел св. Вікентія де Поля, який збудували у 1900 році і посвятили під титулом Пресвятої Діви Чудотворного Медальйона.

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