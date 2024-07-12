В умовах аномальної спеки хочеться зануритися з головою в воду або сховатися до осені в печері. Втім гарні кліматичні умови є за межами міст серед первозданної природи та водойм по дорозі. На Івано-Франківщині напрацювали зелений туристичний маршрут «Легенди Опілля», який пролягає через природні локації, біля яких можна чудово відновити сили та охолодитися, водночас оглянути об’єкти історико-культурної спадщини. Це чудовий варіант для відпочинку на вихідні.

Маршрут загальною протяжністю 10 км охоплює територію Бурштинської територіальної громади. Шлях пролягає через села Старий Мартинів, Новий Мартинів, Тенетники. Він ідеально підходить як для піших, так і для велосипедних чи й автомобільних подорожей. Цей комплексний проєкт зеленого туризму створений на історико-культурній та природній спадщині території бурштинського Опілля, повідомляє Асоціація вугільних громад України.

«Маршрут проходить через природні об’єкти – річку Дністер, Касову гору та підземні джерела з кришталевою водою. Через духовно-релігійний комплекс “Гора над Дністром”, старовинні дерев’яні опільські церкви та кілька музеїв, через комфортні “зелені” садиби, де можна скуштувати місцеву гастрономію та комфортно відпочити», – розповідають в асоціації.

Кришталеве джерело і річка дають бажану прохолоду (фото проєкту «Легенди Опілля»)

По дорозі можна зупинитися біля кришталевого джерела та річки, де можна порибалити. Поряд розташована альтанка для відпочинку туристів. Локація приваблює зеленими пагорбами, чистою водою, флорою та фауною. Запланована оренда дерев’яних човнів та вудочок.

У селі Старий Мартинів розташований green point – безоплатний пункт відпочинку для мандрівників. Це дерев’яна альтанка зі столиком і лавками, велопарковкою та дитячим майданчиком.

На маршруті є козина ферма (фото проєкту «Легенди Опілля»)

А ще можна зробити тривалішу зупинку в Релігійно-історичному центрі «Гора над Дністром» у Новому Мартинові. З оглядового майданчика можна оглянути придністровські краєвиди, поруч – зона для кемпінгу з водопостачанням, електрикою, вбиральнями та душовими кабінками.

«Молодь облаштовувала наметові табори на лівому березі Дністра, прочани, які йшли на прощу до села Крилос або й далі, зупинялись, щоб помолитись у сільській церкві Святого Миколая. А якось завітали отці-місіонери Олесь Будзяк та Ярослав Тимішак, котрі запропонували збудувати в селі хресну дорогу. Окрім неї та макету гробу Господнього, на території центру розміщено статуї зі Старого та Нового заповітів, закладено біблійний сад едемських дерев та кущів, про які мовиться у Святому Писанні», – розповідають про цю локацію організатори маршруту.

«Гора над Дністром» пропонує відпочинок та духовне відновлення (фото проєкту «Легенди Опілля»)

Заночувати можна у зеленій садибі «Дністрова намистина», яка одночасно може поселити п’ятьох гостей, та у садибі Гаймана. У будинку збереглися старовинні грубки та підвал, товсті стіни зберігають комфортну температуру в будь-яку пору року. Кімнати для ночівлі мають необхідні меблі, воду, кухню, вбиральню. «До 1939 року в с. Старий Мартинів були два управителі: Гайман і Зейман, які облаштували панський сад та будинок відпочинку, який зараз реставрували під садибу для проживання туристів», – пишуть про локацію у проєкті.

З розваг маршрут пропонує візит до краєзнавчих музеїв у селах Старий і Новий Мартинів. У кузні та майстерні художнього розпису можна пройти майстер-клас ковальства та живопису на склі. У селі Тенетники місцевий столяр облаштував «Казкове подвір’я» для дітей з будиночком Баби Яги, Змія Горинича, чудернацькими гойдалками з різних частин дерева. Поруч можна придбати опільські сувеніри, крафтовий мед, морозиво та напої.

Казковий будиночок для дітей (фото проєкту «Легенди Опілля»)

Гастропродукцію пропонують такі локації:

сімейне виробництво 8 видів олій «Опільські олії» у Чесниках.

крафтова м’ясна майстерня, яка спеціалізується на виготовленні сиров’ялених виробів, копченостей, запечених страв в печі на дровах. Там можна покуштувати вироби автентичної регіональної опільської кухні.

фермерське господарство «Козина лісова ферма» у с. Тенетники почастує козиними сирами. Тут вирощують різні породи кіз: зааненська, англонубійська, ламанчта, вівці породи німецький меринос і романівська.

Дегустація для туристів (фото проєкту «Легенди Опілля»)

Крім рекреаційного відпочинку, туристи матимуть можливість покататися на конях, заночувати у наметах, поплавати в човнах і порибалити. Є також нагода взяти участь у майстер-класах, відвідати екскурсії та експозиції, оглянути храми та продегустувати крафтову продукцію.