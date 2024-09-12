За хуліганство, вчинене групою осіб, франківцям загрожує до чотирьох років тюрми

Правоохоронці затримали місцевих мешканців, які побили 40-річного військового в Івано-Франківську. Нападникам 17, 21 та 26 років. За скоєне їм загрожує до 4 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 12 вересня, напередодні нападники розпивали алкогольні напої у центрі міста. До них підійшов військовий та попросив гроші. На його прохання чоловіки відреагували агресивно. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

40-річний учасник бойових дій з численними забоями голови та тіла потрапив у лікарню. Також постраждав перехожий, який намагався заступитись за військового – його з тілесними ушкодженнями теж доставили до медзакладу.

«Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин», – інформують правоохоронці.

Затримані визнали свою вину, їм обиратимуть запобіжний захід. За хуліганство, вчинене групою осіб, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.