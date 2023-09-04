Пілот гелікоптера летів до України на гранично малій висоті через коридор, організований ГУР

Головне управління розвідки України у неділю, 3 вересня, оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії». У ньому детальніше розповіли про успішну операцію з перегону російського гелікоптера Мі-8 на територію України за ініціативи російського льотчика, який перейшов на український бік.

ГУР оприлюднило інформацію про російського військового, який перегнав гелікоптер до України. Ним виявився 28-річний капітан Максим Кузьмінов, який був командиром гелікоптера Мі-8.

Чоловік служив у 319 окремому вертолітному полку військової авіації Росії. Кузьмінов належав до військової частини 13984, яка дислокується у Приморському краї РФ.

«Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт», – повідомив Кузьмінов.

За словами пілота, ГУР змогло організувати безпечний коридор для перельоту на територію України. Максим Кузьмінов повідомив, що переліт відбувався на гранично малій висоті. Окрім того, був режим радіомовчання, який допоміг пілоту успішно перелетіти до України.

Максим Кузьмінов заявив, що на цей вчинок його наштовхнуло небажання бути причетним до воєнних злочинів Росії, а також агресивної війни проти України. «Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався», – сказав Максим Кузьмінов.

Військовослужбовець закликав інших російських пілотів наслідувати його приклад. Водночас ГУР підкреслило, що Україна надає усі гарантії та винагороди російським льотчикам, які переправлять для ЗСУ робочу техніку, передбачені міжнародним правом та українським законодавством.

Нагадаємо, 23 серпня у російських пропагандистських каналах почала з'являтися інформація, що ГУР виманило на територію України пілота Мі-8. Борт здійснював рейс між двома аеродромами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Мі-8 залишився в Україні та передав деталі до винищувачів ЗСУ.

24 серпня це підтвердив голова ГУР Кирило Буданов, який заявив, що Кузьмінова завербувала українська розвідка. Наразі гелікоптер перебуває у Києві.