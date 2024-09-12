Хакери викрадали гроші американців протягом 2022-2024 років

У Чернігові правоохоронці затримали двох хакерів, які ошукали громадян США на 1,2 млн грн. За даними слідчих, вони незаконно отримали доступ до банківських рахунків американців та купували їхнім коштом дорогу техніку. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Слідчі встановили, двоє жителів Чернігова віком 26 та 27 років протягом 2022-2024 року прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення. Потерпілі переходили за цими посиланнями, таким чином злочинці отримували доступ до реквізитів банківських платіжних карток, збережених на онлайн-платформах. У такий спосіб хакери контролювали майже тисячу комп’ютерів громадян США.

«Використовуючи їх облікові запис на американських торгових платформах, правопорушники купували коштовну техніку та розраховувались картками потерпілих. Своїми діями вони встигли завдати їм збитків на суму понад 1,2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали українських хакерів та провели у їх помешканнях обшуки. Під час слідчих дій у них вилучили комп’ютерну техніку й мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Затриманим повідомили про підозри у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до витоку інформації (ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України), таємному викраденні чужого майна (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та збуті шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 Кримінального Кодексу України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.