Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України разом із правоохоронцями з США, ЄС, Великої Британії та інших країн-партнерів викрили учасників міжнародного угруповання хакерів LockBit, котрі блокували роботу фінансових установ західних країн та вимагали гроші за відновлення роботи. Про це 21 лютого повідомила прес-служба СБУ.

Протягом майже 5 років зловмисники здійснили більше ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні. Задокументовано, що тільки з однієї з американських компаній хакери вимагали понад 90 млн. доларів США. Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі.

Повідомляється, що серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ. В Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров‘я у Франції. Слідчі Нацполіції провели ряд обшуків за місцями проживання хакерів у Тернополі, вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

За даними розслідування, учасники міжнародного угруповання дистанційно запускали шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Вірус збирав інформацію, а потім блокував роботу техніки та пропонував її відновити після оплати послуги. У разі відмови – зловмисники погрожували паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній та оприлюднити їхню конфіденційну інформацію.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад 30 серверів у США та семи країнах Євросоюзу, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані. Також заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.