У Молдові українка намагалася підкупити правоохоронця

У Молдові до чотирьох років ув’язнення з відтермінуванням виконання покарання на три роки засудили українку, яка намагалася дати хабар поліцейському. Про це у четвер, 12 вересня, повідомив молдавський сайт новин Newsmaker.

За даними слідства, українка намагалася дати хабар голові інспекторату поліції сектору Ботаніка у Кишиневі. Жінка намагалася підкупити правоохоронця, щоб той забезпечив так званий захист її кол-центру, тобто позбавив від можливих перевірок з боку держустанов Молдови.

Кишинівський суд засудив громадянку України до чотирьох років позбавлення волі з відтермінуванням виконання покарання строком на три роки.

Крім того, українка має сплатити штраф у розмірі 200 тис. леїв (450 тис. грн).

Нагадаємо, у Польщі 40-річному українцю, який керував агенцією тимчасового працевлаштування, загрожує штраф 30 тис. злотих. За даними польських прикордонників, чоловік незаконно працевлаштовував іноземців.