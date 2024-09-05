Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У Молдові затримали двох таксистів, які перевозили українських ухилянтів, що незаконно перетнули кордон. Молдовани забезпечували українцям трансфер з території невизнаного Придністров’я до Молдови. Про це повідомила молдовська Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

За даними молдавських правоохоронців, таксисти віком 50 і 64 роки діяли у змові зі спільниками в Україні. За дві тис. доларів з людини вони перевозили українських ухилянтів з території невизнаного Придністров’я до Молодови. Така схема працювала щонайменше протягом 2024 року.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили два таксі, які використовували для незаконного перевезення українців, мобільні телефони та інші докази злочину. Наразі затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 30 днів.

Нагадаємо, 31 серпня у румунському місті Ботошані виявили 26-річного українця із смертельним вогнепальним пораненням у голову. За даними правоохоронців Румунії, чоловік потрапив до країни незаконним шляхом.