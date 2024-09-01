Румунські правоохоронці встановлюють обставини смерті 26-річного українця-нелегала

У румунському місті Ботошані виявили 26-річного українця із смертельним вогнепальним пораненням у голову. За даними правоохоронців Румунії, чоловік потрапив до країни незаконним шляхом. Про це повідомив румунський сайт новин News.ro.

Мертвого українця виявив місцевий житель повіту Ботошані вранці суботи, 31 серпня. Поруч з чоловіком була мисливська рушниця.

«Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили особу молодого чоловіка 26 років, у якого вогнепальне поранення голови, а поруч знаходилася мисливська зброя. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події», – цитує поліцію румунський сайт новин.

За даними джерел News.ro, українець перебував у країні незаконно. Він та ще один українець незаконно перетнули кордон кілька днів тому, чоловіки проживали разом.

Наразі румунські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства, недотримання режиму зберігання зброї та боєприпасів.