Росіяни звертались до компаній, які пропонували консультації з питань міграції

У Молдові викрили злочинне угруповання, яке допомагало громадянам Росії незаконно отримати посвідку на проживання або молдавське громадянство. Серед учасників угрупування були також державні службовці Молдови. Про це повідомив NewsMaker із посиланням на Службу внутрішньої безпеки та боротьби із корупцією МВС Молдови (SPIA) 13 вересня.

За версією слідства, учасники угруповання знаходили громадян Росії, які бажали уникнути служби в армії або ухилитись від санкцій. Росіяни самостійно або через посередників зверталися до зловмисників, які пропонували їм допомогу в отриманні посвідки на проживання за фіктивними трудовими договорами або навіть у відновленні громадянства Молдови. Зловмисники створили компанії, які пропонували консультації з питань міграції, діяльність яких підтримували деякі співробітники Головного інспекторату міграції. Вартість своїх послуг вони оцінили від 3 тис. доларів до 10 тис. доларів.

У межах обшуків в офісах трьох компаній і Генеральному інспектораті міграції правоохоронці вилучили понад 90 тис. доларів і більше ніж 12 тис. євро, а також документи, контракти, мобільні телефони та інші предмети, які стосуються розслідування. Розслідування цієї справи ще триває, повідомили в SPIA.