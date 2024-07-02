Молдова не наважується приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Молдови, віцепрем'єр Міхай Попшой [Mihail Popșoi] спростував інформацію про намір республіки скасувати безвізовий режим з Росією і країнами СНД. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 2 липня.

«У нас є двосторонні угоди з усіма країнами СНД, за винятком Таджикистану і Киргизії. У цьому напрямі ми працюємо, щоб були двосторонні угоди про безвізовий режим. Нічого безвізовому режиму не загрожує», – сказав Попшой у коментарі журналістам каналу TV8.

Він наголосив, що це стосується і Росії, з якою Молдова також підписала угоду про безвізовий режим. Водночас Міхай Попшой вказав на відтік громадян Молдови із Росії та збільшення їхньої кількості в ЄС.

Відповідаючи на запитання про кількість дипломатів, які залишилися в посольстві Молдови в Російській Федерації, міністр сказав, що в посольстві працює лише п'ять дипломатів, з урахуванням консульського відділу.

Раніше глава МЗС Молдови повідомив, що Кишинів зараз не може в повному обсязі приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, побоюючись завдати шкоди економіці. Однак вказав на зобов'язання, які передбачають відповідність політиці санкцій з ЄС у Республіки Молдова на рівні 100% у перспективі. Україна та Молдова разом ідуть до членства в Євросоюзі.