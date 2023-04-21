Щоб вирушити до Албанії, росіянам доведеться оформляти візи незалежно від пори року

Албанія скасувала сезонний безвіз для громадян Росії, який було запроваджено наприкінці 2021 року. Росіянам, які хочуть потрапити до Албанії, доведеться оформляти візу відповідно до мети поїздки, повідомило посольство Албанії в Росії.

Поправки до постанови албанського уряду № 858 набули чинності у четвер, 20 квітня. Відтоді Албанія не прийматиме російських громадян без віз навіть у туристичний період.

«Посольство Республіки Албанія в Росії інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)», – повідомили в албанському посольстві.

Щоб потрапити до Албанії, росіянам доведеться оформляти та чекати на візу відповідно до мети поїздки. Раніше громадяни Росії могли цього не робити в туристичний сезон – таким чином Албанія заохочувала до туризму.

Нагадаємо, ще в жовтні 2022 року Чехія заборонила в’їзд росіянам за туристичними й студентськими візами.У чеському МЗС заявили, що російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема міжнародний аеропорт Чехії – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді.